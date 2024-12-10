Южнокорейское правительство вызвали на допрос

Hankook Ilbo: полиция вызвала правительство Южной Кореи на допрос

Полиция Южной Кореи вызвала на допрос 10 членов правительства страны в связи с введением военного положения 3 декабря. Об этом сообщает издание Hankook Ilbo.

По данным издания, правоохранители допросят присутствовавших на совещании с президентом страны Юн Сок Ёлем, объявившим тогда военное положение. В полицию были вызваны премьер-министр Хан Док Су, министр экономики и финансов Чхве Сан Мок, бывший министр внутренних дел Ли Сан Мин, министр иностранных дел Чо Тхэ Ёль, министр здравоохранения и соцобеспечения Чо Гю Хон, министр объединения Ким Ён Хо, бывший министр национальной обороны Ким Ён Хён, министр юстиции Пак Сон Чжэ, министр по делам малого, среднего и венчурного бизнеса О Ён Чжу, министр сельского хозяйства, продовольствия и сельского развития Сон Ми Рён.

В южнокорейской полиции указали, что в случае отказа членов правительства явиться на допрос к ним могут быть применены меры законного характера, связанные с процедурой принудительного расследования.

Ранее стало известно, что правящая партия Южной Кореи «Гражданская сила» планирует отстранить со своего поста президента страны Юн Сок Еля в 2025 году.