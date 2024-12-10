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23:58, 10 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский заявил об успешных испытаниях новой ракеты

Зеленский заявил об успешных испытаниях ракеты «Рута» и раскрыл судьбу еще 2-х
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешном прохождении испытаний новой ракетой «Рута». Об этом украинский лидер рассказал на вручении премии имени Бориса Патона, передает издание «Страна» в Telegram-канале.

Кроме того, Зеленский раскрыл судьбу еще двух ракет. По его словам, ракета-дрон «Паляница» уже вышла в серийное производство, а ракета-дрон «Пекло» уже прошла первые боевые применения и показала хороший результат.

Ранее украинский концерн «Укроборонпром» представил дрон-ракету «Пекло», который может лететь со скоростью до 700 километров в час. Разработка стала первой серией дронов-ракет, произведенных на Украине и переданных в войска.

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