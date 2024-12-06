На Украине представили дрон-ракету «Пекло» с дальностью полета 700 километров

Украинский концерн «Укроборонпром» представил дрон-ракету «Пекло». Об этом сообщает издание УНИАН.

«Пекло» назвали разработкой украинской оруженой промышленности. Ракета может лететь со скоростью до 700 километров в час, максимально расстояние полета ограничено 700 километрами. На презентации присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, который офицально передал «Пекло» Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Уточнется, что «Пекло» стало первой серией дронов-ракетов, произведенных на Украине и переданных в войска. Владимир Зеленский назвал разработку «принципиально новым видом вооружения». Из соображений секретности другие характеристики дрона-ракеты раскрывать не стали. По словам журналистов «24 канала», на Украине уверены, что «Пекло» ни в чем не уступает российским крылатым ракетам, но обходится дешевле в производстве.

Ранее стало известно, что Украина начала серийное производство ракет «Паляниця». Руководители военного ведомства страны отметили, что производство ракет осуществляется государством совместно с частной компанией.