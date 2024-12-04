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14:45, 4 декабря 2024Наука и техника

Минобороны Украины сообщило о серийном производстве ракет «Паляниця»

Министр Умеров: Украина начала серийное производство ракет «Паляниця»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Stringer / Reuters

Украина начала серийное производство ракет «Паляниця» и возобновила производство снарядов Р-360 комплекса «Нептун». Об этом в Telegram сообщает военное ведомство страны.

По словам чиновника, производство ракет «Паляниця» осуществляется государством совместно с частной компанией.

В ноябре Умеров заявил, что Украина продолжает наращивать производство своих дальнобойных ракет. По его словам, масштабирован серийный выпуск крылатых ракет Р-360.

В августе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Паляниця» представляет собой мощный дальнобойный гибрид ракеты и дрона.

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