Умеров сообщил о наращивании производства ракет на Украине

Глава Минобороны Украины сообщил о наращивании производства дальнобойных ракет

Украина продолжает наращивать производство своих дальнобойных ракет. Об этом заявил глава украинского министерства обороны Рустем Умеров, его слова приводит Telegram-канал ведомства.

«Уже изготовлены первые 100 ракет в этом году. Успешно масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 "Нептун" с усовершенствованием для поражения целей на дальних расстояниях», — сказал министр.

Он также сообщил о разработке Киевом новых ракет-дронов «Паляниця» и других беспилотников.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский представит новый «план стойкости» в Верховной Раде. Документ включает в себя изменение подхода к мобилизации и наращивание производства на Украине.