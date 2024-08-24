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15:39, 24 августа 2024Наука и техника

Зеленский раскрыл детали о дроне-ракете «Паляниця»

Президент Украины Зеленский раскрыл детали о проекте дрона-ракеты «Паляниця»
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл некоторые детали проекта дрона-ракеты «Паляниця», о котором упоминал ранее. Об этом сообщает в Telegram-канале издание «Страна.ua».

Ранее сообщалось, что Украина впервые применила против России новое оружие — ракету-дрон «Паляниця».

По словам Зеленского, ракета еще не использовалась для ударов по России и находится на стадии испытаний.

«В ракетную программу Украины входит кластер под названием "Паляниця". В кластер на сегодня входят три изделия: испытание первого элемента прошло позитивно. Это ракета-дрон, которая намного быстрее наших дальнобойных дронов. И мощнее. Это все детали, по которым я пока что готов к отрытому разговору», — сказал Зеленский на пресс-брифинге.

Также он отметил, что Украина будет разрабатывать «мощные и дальнобойные» ракеты.

США и страны НАТО запрещают использовать свои дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ. В ответ на это Зеленский заявил, что Украина работает над созданием собственных дальнобойных ракет.

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      Александр Еникеев
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