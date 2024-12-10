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08:47, 10 декабря 2024Интернет и СМИ

Зеленского уличили в «увиливании от любых обязательств» по мирному соглашению с Россией

AT: после Парижа Зеленский увиливает от любых обязательств по мирному соглашению
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский после трехсторонней встречи в Елисейском дворце (Париж, Франция) с избранным президентом США Дональдом Трампом и французским лидером Эммануэлем Макроном увиливает от любых обязательств по возможному мирному соглашению с Россией. В этом его уличили в статье Asia Times (AT).

«В то время как Трамп говорит, что убедил Зеленского двигаться вперед в переговорах с Россией, Зеленский уже увиливает от любых обязательств, которые он мог взять на себя. Переговоры и прекращение огня также не совсем то, чего хочет Макрон», — указано в материале.

Авторы издания полагают, что в связи с такими обстоятельствами перед Дональдом Трампом возникает множество препятствий для завершения украинского кризиса.

Ранее избранный лидер США Дональд Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский хочет прекращения огня и готов к заключению мирного соглашения с Россией. Сам Трамп считает, что пришло время для российско-украинских переговоров.

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