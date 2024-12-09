«Он хочет заключить мир. Это что-то новое». Трамп заявил о желании Зеленского пойти на соглашение с Россией

Трамп: Зеленский хочет начать переговоры для заключения мира с РФ

Избранный лидер США Дональд Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский хочет прекращения огня и готов к заключению мирного соглашения с Россией. Он назвал такое желание Зеленского «чем-то новым».

Сам лидер США считает, что пришло время для российско-украинских переговоров. «Он хочет прекращения огня... Он хочет заключить мир. Мы не обсуждали детали», — высказался он о встрече с Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном, произошедшей на выходных.

На данный момент, указал 47-й президент США, он разрабатывает концепцию завершения «нелепого конфликта».

Ранее Трамп призвал остановить огонь, но Зеленский отказался

Накануне Трамп также призвал остановить огонь, на что Зеленский ответил, что его прекращение невозможно без гарантий, что он снова не будет разожжен.

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

При этом избранный лидер США заявлял о том, что он не может полностью гарантировать окончание конфликта между Россией и Украиной. По его словам, он сделает для этого все, что в его силах.

Кроме того, он подчеркнул, что после его инаугурации 20 января Киеву не стоит ждать военной помощи от администрации США в том объеме, в котором ее оказывали ранее — при команде действующего лидера Джо Байдена.

В России высказались о политике Трампа по Украине

В России оценили последние заявления Трампа по Украине. Член Совета Федерации Алексей Пушков указал, что политик начинает конкретизировать свою программу внешней политики. По его словам, многие американские ведомства обеспокоены высказываниями Трампа, однако «реальная политика зачастую расходится с разговорами».

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

«Палаты представителей, почти весь Сенат, Госдеп, Минобороны, аппарат СНБ, ЦРУ и другие разведведомства США в ужасе от некоторых его заявлений», — написал Пушков.

Сенатор порассуждал о том, что новый президент США не сможет заменить всех представителей «глубинного государства» в своем правительстве, однако его авторитет по-прежнему достаточно силен, чтобы изменить политику США в отношении Украины.

При всем при этом Трамп способен внести серьезные коррективы в линию США по Украине силой своей личности. Если, конечно, сможет Алексей Пушков сенатор

Слова Трампа назвали пропагандистскими

По мнению эксперта Финансового университета при правительстве РФ Дениса Денисова, высказывания избранного американского президента пока можно назвать пропагандистскими, так как это лишь ничем не подкрепленные слова.

«Собственно, планов-то еще нет. Поэтому сейчас все заявления — это пока лозунговые, пропагандистские заявления, которые не свидетельствуют о том, что у сторон, у стран есть конкретные планы и конкретные предложения относительно урегулирования конфликта», — прокомментировал специалист заявления Трампа по Украине Пятому каналу.

Он также отметил, что никаких сведений, свидетельствующих о том, что Киев действительно хотел бы пойти на перемирие с Москвой — нет.