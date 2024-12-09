Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:33, 9 декабря 2024Россия

«Он хочет заключить мир. Это что-то новое». Трамп заявил о желании Зеленского пойти на соглашение с Россией

Трамп: Зеленский хочет начать переговоры для заключения мира с РФ
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Nikishin / Getty Images

Избранный лидер США Дональд Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский хочет прекращения огня и готов к заключению мирного соглашения с Россией. Он назвал такое желание Зеленского «чем-то новым».

Сам лидер США считает, что пришло время для российско-украинских переговоров. «Он хочет прекращения огня... Он хочет заключить мир. Мы не обсуждали детали», — высказался он о встрече с Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном, произошедшей на выходных.

На данный момент, указал 47-й президент США, он разрабатывает концепцию завершения «нелепого конфликта».

Ранее Трамп призвал остановить огонь, но Зеленский отказался

Накануне Трамп также призвал остановить огонь, на что Зеленский ответил, что его прекращение невозможно без гарантий, что он снова не будет разожжен.

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

При этом избранный лидер США заявлял о том, что он не может полностью гарантировать окончание конфликта между Россией и Украиной. По его словам, он сделает для этого все, что в его силах.

Кроме того, он подчеркнул, что после его инаугурации 20 января Киеву не стоит ждать военной помощи от администрации США в том объеме, в котором ее оказывали ранее — при команде действующего лидера Джо Байдена.

В России высказались о политике Трампа по Украине

В России оценили последние заявления Трампа по Украине. Член Совета Федерации Алексей Пушков указал, что политик начинает конкретизировать свою программу внешней политики. По его словам, многие американские ведомства обеспокоены высказываниями Трампа, однако «реальная политика зачастую расходится с разговорами».

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

«Палаты представителей, почти весь Сенат, Госдеп, Минобороны, аппарат СНБ, ЦРУ и другие разведведомства США в ужасе от некоторых его заявлений», — написал Пушков.

Сенатор порассуждал о том, что новый президент США не сможет заменить всех представителей «глубинного государства» в своем правительстве, однако его авторитет по-прежнему достаточно силен, чтобы изменить политику США в отношении Украины.

При всем при этом Трамп способен внести серьезные коррективы в линию США по Украине силой своей личности. Если, конечно, сможет

Алексей Пушковсенатор

Слова Трампа назвали пропагандистскими

По мнению эксперта Финансового университета при правительстве РФ Дениса Денисова, высказывания избранного американского президента пока можно назвать пропагандистскими, так как это лишь ничем не подкрепленные слова.

Материалы по теме:
Встреча Зеленского с Макроном и Трампом продлилась 20 минут. Что известно о переговорах на данный момент?
Встреча Зеленского с Макроном и Трампом продлилась 20 минут. Что известно о переговорах на данный момент?
8 декабря 2024
В Кремле заявили о близкой развязке ситуации в Курской области. Что известно о положении в регионе?
В Кремле заявили о близкой развязке ситуации в Курской области. Что известно о положении в регионе?
6 декабря 2024
«Пугающее предупреждение в адрес США и их союзников». Что говорят в мире об интервью Лаврова Карлсону?
«Пугающее предупреждение в адрес США и их союзников». Что говорят в мире об интервью Лаврова Карлсону?
6 декабря 2024

«Собственно, планов-то еще нет. Поэтому сейчас все заявления — это пока лозунговые, пропагандистские заявления, которые не свидетельствуют о том, что у сторон, у стран есть конкретные планы и конкретные предложения относительно урегулирования конфликта», — прокомментировал специалист заявления Трампа по Украине Пятому каналу.

Он также отметил, что никаких сведений, свидетельствующих о том, что Киев действительно хотел бы пойти на перемирие с Москвой — нет.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он хочет заключить мир. Это что-то новое». Трамп заявил о желании Зеленского пойти на соглашение с Россией

      В ДНР оценили взятие Шевченко перспективами выхода к Покровску

      Трамп высказался о жене Байдена

      Трамп высказался об отношении к НАТО

      В Генштабе ВСУ оценили ситуацию на линии фронта

      Россиянка заявила о совратившем ее 13-летнюю дочь в лагере тренере по танцам

      66-летняя Шэрон Стоун показала лицо без макияжа

      Стало известно о судьбе нескольких пропавших без вести жителей Курской области

      В ДНР капрала грузинской армии заочно приговорили к 14 годам за наемничество в ВСУ

      Российское «Изделие-305» в зоне СВО сравнили со скальпелем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше