«Если я смогу». Трамп заявил, что не может полностью гарантировать окончание конфликта на Украине

Трамп пообещал способствовать урегулированию конфликта на Украине, «если сможет»

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что он не может полностью гарантировать окончание конфликта на Украине. Однако политик указал, что сделает для окончания боевых действий все, что в его силах.

Если я смогу Дональд Трамп избранный президент США

По его словам, Киеву, вероятно, не стоит ожидать тех же объемов военной помощи от новой американской администрации, сколько поставляла уходящая команда президента Джо Байдена.

«Вероятно, стоит ожидать, что Украина не получит столько же помощи [сколько получала раньше]», — рассказал 47-й американский президент.

Ранее подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что президент США Джо Байден оставил избранному американскому лидеру Дональду Трампу «плохие карты» по Украине, с которыми ему придется иметь дело при урегулировании конфликта.

Трамп призвал немедленно прекратить огонь на Украине

Трамп призвал немедленно прекратить огонь на Украине. Он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить с Россией мирное соглашение и «остановить безумие».

Необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры Дональд Трамп избранный президент США

В свою очередь Владимир Зеленский отказался от предложения Трампа немедленно прекратить огонь. Он подчеркнул, что прекращенный огонь без гарантий может быть снова разожжен в любой момент.

Чтобы гарантировать, что потерь среди украинцев больше не будет, нужно гарантировать надежность мира Владимир Зеленский президент Украины

Он также вновь высказался о необходимости «справедливого и сильного» мира и действенных его гарантиях. Политик добавил, что этот военный конфликт «не закончить просто бумажкой и несколькими подписями» и что Украина рассчитывает на США и весь мир.

Газета The New York Times (NYT) сообщила о готовности Зеленского идти на уступки в ходе мирных переговоров с Россией после его встречи с Трампом. Авторы публикации напомнили, что недавно власти Украины изменили свою позицию по поводу вариантов урегулирования конфликта, а Зеленский объявил, что рассмотрит возможность территориальных уступок ради прекращения боевых действий и получения возможности вступить в НАТО.

Трамп призвал Путина начать действовать по Украине

Президенту России Владимиру Путину «пришло время» начать действовать по Украине и ее мирному урегулированию, заявил Трамп.

Я знаю Владимира [Путина] хорошо. Настало его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет! Дональд Трамп избранный президент США

При этом американский лидер не уточнил, каким конкретно образом Пекин может поспособствовать началу мирного урегулирования.

Политик указал на желание властей Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским заключить сделку с Россией по урегулированию конфликта. Он добавил, что в настоящее время наступает ключевой момент для обеих сторон конфликта.

В России отреагировали на призыв Трампа

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия готова к переговорам по Украине на условиях, изложенных российским лидером Владимиром Путиным, включающих в себя полный вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории новых регионов страны.

Наша позиция по Украине хорошо известна. Условия для моментального прекращения боевых действий были изложены президентом Путиным в июне текущего года в его выступлении в Министерстве иностранных дел России Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Песков также подчеркнул, что Россия проявляет больше внимания и интереса к мирным инициативам, которые исходят от стран Глобального Юга. В частности, он сослался на инициативы Китая, Бразилии, Индии, ЮАР, Саудовской Аравии и ОАЭ.

