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07:23, 9 декабря 2024Россия

В России оценили заявления Трампа по Украине

Пушков: Трамп начинает конкретизировать свою программу внешней политики
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил заявления избранного президента США Дональда Трампа по Украине, отметив, что тот начинает конкретизировать свою программу внешней политики.

Он указал на обеспокоенность различных американских ведомств некоторыми высказываниями нового лидера, однако напомнил, что реальная политика зачастую расходится с разговорами.

«Жесткие рукопожатия, схожие с попыткой раздробить руку [президента Франции Эммануэля] Макрона, это одно, а объективная зависимость от союзников по НАТО — это другое», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что всех Трамп не сможет заменить, кроме того, выбор ключевых фигур на внешнеполитические направления вполне устраивает обе американские партии.

«При всем при этом Трамп способен внести серьезные коррективы в линию США по Украине силой своей личности. Если, конечно, сможет», — заключил Пушков.

Ранее Трамп заявил, что он не может полностью гарантировать окончание конфликта на Украине. Однако политик указал, что сделает для окончания боевых действий все, что в его силах. По его словам, Киеву, вероятно, не стоит ожидать тех же объемов военной помощи от новой американской администрации, сколько поставляла уходящая команда президента Джо Байдена.

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