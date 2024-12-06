«Пугающее предупреждение в адрес США и их союзников». Что говорят в мире об интервью Лаврова Карлсону?

На Западе интервью Лаврова Карлсону назвали предупреждением в адрес США

Интервью главы МИД России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону стало важной темой дня не только в российских, но и в зарубежных СМИ. Иностранные агентства и издания опубликовали материалы, в которых привели наиболее яркие заявления дипломата, в том числе о ситуации на Украине и отношениях России и Запада.

Bloomberg: беседа Лаврова с Карлсоном состоялась во время продвижения Российской армии в зоне СВО

Незадолго до выхода интервью международное агентство Bloomberg выпустило материал, в котором указало, что встреча Карлсона с Лавровым произошла в то время, когда дипломатические усилия по прекращению огня на Украине активизировались. Также в статье обратили внимание на то, что российские войска продолжают продвигаться в зоне специальной военной операции (СВО).

«Карлсон сказал, что встретился с Лавровым, чтобы узнать, будет ли избрание [политика Дональда] Трампа означать конец конфликта. (...) Он сказал, что также хотел узнать, не приближаются ли Россия и США к беспрецедентному конфликту после того, как уходящая администрация президента Джо Байдена разрешила Украине использовать американские ракеты дальнего радиуса действия для нанесения ударов по целям на территории России», — написало агентство.

Журналист Такер Карлсон Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Kremlin / Reuters

France 24: Лавров обвинил США в попытках запугать Россию

Французский телеканал France 24 опубликовал главные высказывания Лаврова, прозвучавшие в ходе интервью с Карлсоном. В частности, сообщалось, что российский министр обвинил администрацию Байдена в эскалации конфликта на Украине и попытках запугать Россию и другие страны на международной арене.

Большая часть материала была посвящена словам Лаврова об украинском конфликте. Канал привел его заявление о том, что Москва «готова к любому развитию событий, но предпочитает мирное решение путем переговоров»

«Описывая, как могло бы выглядеть такое мирное соглашение, высокопоставленный российский дипломат сказал, что среди прочих требований Киев должен был бы согласиться с претензиями России на контроль над Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областями», — отметило СМИ.

Reuters: российский министр заявил, что Москва борется за свои законные интересы безопасности

«Лавров заявил о готовности России использовать любые средства в конфликте на Украине» — материал с таким заголовком вышел на сайте международного агентства Reuters. В статье также приводятся слова министра о том, что Россия борется за свои законные интересы безопасности, в то время как США борются «за сохранение своей гегемонии в мире, в любой стране, регионе, на любом континенте».

Глава МИД России Сергей Лавров Фото: Florion Goga / Reuters

В ходе 80-минутного интервью Лавров также заявил, что Западу следует отказаться от любых представлений о том, что у России нет красных линий, которые она запретила бы кому-либо пересекать, защищая свои интересы международное агентство Reuters

The Times of India: Лавров назвал запуск «Орешника» сигналом в адрес США и их союзников

Материал об интервью российского министра опубликовала и индийская газета The Times of India. В заметке утверждалось, что в ходе беседы с Карлсоном Лавров «выступил с пугающим предупреждением в адрес Соединенных Штатов».