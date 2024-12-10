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03:36, 10 декабря 2024Из жизни

Жительниц одного города предупредили о серийных кражах трусиков

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Eirik Skarstein / Unsplash

В султанате Джохор, Малайзия, двое мужчин украли множество женских трусиков за несколько дней. Об этом пишет The Star.

О серийных кражах сообщил житель города Искандар-Путери Джексон Чонг. Он поделился двумя видео, на которые попали воры, и предупредил женщин о происходящем.

На первой записи видно, как посреди ночи у дома в районе Букит-Инда остановилась машина. Из нее вышел мужчина в очках, перелез через забор, а спустя некоторое время вернулся и уехал. Позже хозяйка дома рассказала, что у нее пропало нижнее белье, которое сушилось на улице.

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На втором видео мужчина со светло-каштановыми волосами также перелез через забор дома и украл трусы, оставленные на улице. После этой публикации женщины из Джохора стали делиться тем, что тоже сталкивались с такими ворами. Одна из них рассказала, что за последние несколько месяцев у нее трижды украли трусики.

Чонг заявил, что подобные инциденты необходимо предотвращать и призвал женщин не сушить нижнее белье на улице.

Ранее сообщалось, что в городе Паттайя, Таиланд, мужчина украл из прачечной женские трусы и, поддавшись чувству вины, компенсировал ущерб. «Пожалуйста, простите меня и не выдвигайте против меня обвинений. Я запомню это как урок и больше так не поступлю», — попросил он в письме, которое оставил владельцу магазина.

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