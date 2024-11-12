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20:07, 12 ноября 2024Из жизни

Мужчина украл трусики и оставил записку с извинениями

В Таиланде мужчина украл женские трусы и оставил записку с извинениями
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Valeriya Gallyamova / Shutterstock / Fotodom

В городе Паттайя, Таиланд, мужчина украл из прачечной женские трусы и, поддавшись чувству вины, компенсировал ущерб. Об этом сообщает The Thaiger.

42-летняя владелица прачечной Кай рассказала, что странная история началась с приезда к заведению элегантно одетого мужчины. Он зашел в прачечную, порылся в корзине для белья и вытащил оттуда стринги. Мужчина уже собирался скрыться с «добычей» в руках, как вдруг столкнулся в дверях с дочерью Кай. Ему удалось обмануть девушку, и он исчез.

Посреди ночи тот же мужчина решил вернуться в прачечную. Он оставил конверт и снова скрылся. В конверте лежали тысяча батов, украденные трусики и письмо с извинениями. В записке мужчина отметил, что испытал сильный стресс после произошедшего и пожалел о содеянном. «Пожалуйста, простите меня и не выдвигайте против меня обвинений. Я запомню это как урок и больше так не поступлю», — попросил он в конце.

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Несмотря на это, Кай пожаловалась на неизвестного преступника полицейским. Она передала им запись инцидента с камеры видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что в Таиланде вор женских трусиков испугался, что на него обидится жена, и попросил снять с него обвинения и отпустить. Свои преступления он мотивировал тем, что у его супруги не было белья того фасона, который ему нравится.

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