38-летняя Линдси Лохан показала лицо без макияжа

38-летняя актриса Линдси Лохан показала лицо без макияжа на новом фото

Американская актриса, певица, модель и дизайнер одежды Линдси Лохан показала естественную внешность на новом фото. Снимок опубликовала дерматолог Радмила Лукиан на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя звезда «Чумовой пятницы» сфотографировалась без макияжа с убранными от лица волосами. Лохан сходила на прием к специалисту в темной футболке. При этом от аксессуаров она отказалась.

В ноябре Лохан раскрыла секреты красоты. Актриса призналась, что уделяет повышенное внимание уходу за кожей: после пробуждения она прикладывает к лицу холодное полотенце, после чего наносит увлажняющий крем или сыворотку.