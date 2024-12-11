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09:55, 11 декабря 2024Культура

Василий Ливанов был экстренно госпитализирован и прооперирован в Москве

Mash: актер Ливанов был экстренно госпитализирован и прооперирован в Москве
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Народный артист РСФСР Василий Ливанов, известный по роли детектива Шерлока Холмса в советском цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», был экстренно госпитализирован и прооперирован в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, актер попал в больницу 7 декабря, причиной стал тромб, который закупорил артерию руки. «Врачи "достали" кровяной сгусток из пораженной артерии, чтобы сосуд снова заработал», — говорится в сообщении. Отмечается, что на данный момент состояние Ливанова стабильно.

Ранее сообщалось, что Василий Ливанов самостоятельно попросил выписать его из больницы и отказался от обследований.

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