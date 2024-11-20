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10:08, 20 ноября 2024Культура

Стало известно об отказе Ливанова от обследований

Shot: Ливанов отказался от обследований и попросил выписать его из больницы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Народный артист РСФСР Василий Ливанов самостоятельно попросил выписать его из больницы и отказался от обследований. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, после реанимации исполнителя роли детектива в цикле фильмов «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона» перевели в хирургическое отделение, где должны были продолжить обследования, однако актер от них отказался и захотел вернуться домой. «Врачи, оценив его состояние и оформив письменный отказ, дали Василию Борисовичу рекомендации и выписали его», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Василия Ливанова выписали из больницы.

До этого стало известно, что у артиста открылось желудочно-кишечное кровотечение. У Ливанова также диагностировали анемию.

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