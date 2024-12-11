Американский сенатор призвал ввести режим ЧС из-за наплыва неизвестных дронов

Сенатор от Нью-Джерси Брэмник призвал ввести режим ЧС из-за загадочных дронов

Американский сенатор-республиканец от штата Нью-Джерси Джон Брэмник призвал ввести ограниченный режим ЧС для запрета использования дронов на фоне множества сообщений о неизвестных летательных аппаратах, которые были замечены над территорией штата в последние несколько недель. О заявлении сенатора рассказал телеканал ABC News.

«Штат Нью-Джерси должен объявить ограниченное чрезвычайное положение, запрещающее все дроны до тех пор, пока общественность не получит объяснений относительно этих многочисленных наблюдений», — говорится в обращении Брэмника.