В США сообщили о первом успешном перехвате баллистической ракеты

Пентагон: США впервые успешно перехватили баллистическую ракету

Соединенные Штаты провели первый успешный тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности, сообщили в Пентагоне. Об этом пишет агентство Reuters.

По данным ведомства, Агентство по противоракетной обороне США (MDA) впервые успешно перехватило баллистическую ракету средней дальности во время испытаний у берегов острова Гуам в западной части Тихого океана.

В Пентагоне отметили, что успешное испытание является важной вехой в развитии обороноспособности острова.

В ноябре сообщалось, что Пентагон планирует провести испытание ядерной гиперзвуковой ракеты Minuteman III вскоре после завершения голосования на выборах. По информации американских военных, тестирование является частью долгосрочной программы, которая была запланирована несколько лет назад. Однако проведение испытания в день выборов привлекло дополнительное внимание международных наблюдателей.