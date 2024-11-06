Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:02, 6 ноября 2024Наука и техника

США проведет испытание гиперзвуковой ядерной ракеты

Пентагон проведет испытание гиперзвуковой ядерной ракеты Minuteman III
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Ian Dudley / Handout / Reuters

Пентагон планирует провести испытание ядерной гиперзвуковой ракеты Minuteman III вскоре после завершения голосования на выборах. Об этом пишет DailyMail.

По информации американских военных, тестирование является частью долгосрочной программы, которая была запланирована несколько лет назад. Однако проведение испытания в день выборов привлекло дополнительное внимание международных наблюдателей.

Представители Пентагона заявляют, что разработка гиперзвуковых технологий необходима для сохранения стратегического преимущества США. Испытываемая гиперзвуковая ракета обладает чрезвычайно высокой скоростью, что делает ее перехват сложной задачей. Военные ожидают, что ее технические характеристики существенно укрепят как оборонительные, так и наступательные возможности.

В ходе учений межконтинентальная баллистическая ракета преодолеет около семи тысяч километров от базы до атолла Кваджалейн, небольшого острова в северной части Тихого океана. Полет займет около 22 минут.

Эксперты в области обороны отмечают, что испытания гиперзвуковых ракет являются важной частью современного этапа гонки вооружений, так как такие технологии активно развиваются в других странах, включая Россию и Китай.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США Трампа объявили новым президентом

      Спикер Палаты представителей Конгресса США объявил Трампа президентом

      Стало известно о жертвах в результате удара ВСУ по Херсонской области

      Маск отреагировал на первые данные о выборах в США

      Во Франции заявили о разгромной победе Трампа на выборах в США

      Три рейса были задержаны в российском аэропорту из-за атаки беспилотника

      Стало известно об уничтожении второго беспилотника в Дагестане

      У находящегося в рехабе рэпера Гуфа начались галлюцинации

      Российская боксерша заявила о готовности к поединку с провалившей гендерный тест Хелиф

      Российские следователи возбудили дело после взрыва газа в жилом доме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше