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02:00, 11 декабря 2024Из жизни

Бандиты обвинили почти 200 человек в колдовстве и расправились с ними

В Гаити почти 200 последователей вуду обвинили в колдовстве и убили их мачете
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Odelyn Joseph / AP

В Гаити бандиты расправились с почти 200 последователями вуду. Об этом пишет Associated Press.

Расправу учинил главарь банды Viv Ansanm Монель Феликс по кличке Микано, контролирующий порт в гаитянской столице Порт-о-Пренс. Когда его сын заболел, он обратился за помощью к жрецу вуду. Тот заявил, что болезнь наслали окрестные старики.

Резня продолжалась два дня. Микано и его люди разыскивали в портовых трущобах людей, которых жрец обвинил в колдовстве, и нападали на них с ножами и мачете. Первоначально утверждалось, что пострадали по меньшей мере 110 человек, почти все из них — старше 60 лет. На странице премьер-министра Гаити в соцсети сообщается о 184 жертвах.

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Премьер-министр Гаити пообещал наказать виновников расправы. «Перейдена красная линия, — говорится на его странице в соцсети. — Государство бросит все силы на то, чтобы найти и уничтожить этих преступников».

Вуду, практикуемое на Гаити, представляет собой смесь западноафриканских верований с католицизмом. Его последователи считают, что бог, которого они называют Бонди, больше не вмешивается в земные дела. Однако остаются сотни духов лоа, которые могут являться людям во сне и даже вселяться в них. Самые известные лоа — это Папа Легба, Барон Суббота и Мама Бриджит.

Ранее сообщалось, что по Гане прокатилась волна сообщений о колдунах, которые якобы похищают половые органы у мужчин. В частности, 16 марта 21-летний мужчина из города Касоа заявил, что его гениталии якобы исчезли через пару минут после того, как он обменялся рукопожатием с неким человеком.

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