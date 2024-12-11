Белоруссия запретила продажу российской гречки

В Белоруссии запретили ввоз и продажу гречки из России

Госстандарт Белоруссии запретил ввоз и продажу в магазинах гречневой быстроразваривающейся крупы производства российской компании «Вега-инжиниринг» из Барнаула. Об этом пишет портал «Продукция и услуги Республики Беларусь».

Решение было принято из-за несоответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Отмечается, что содержание упаковки не соответствовало тому, что на ней написано.

В ходе проверки выяснилось, что показатель «развариваемость быстроразваривающихся ядрицы и продела» составил 29 минут, в то время как норма — до 25 минут. Производителем была предоставлена недостоверная информация о наименовании продукта, что автоматически относит его к категории опасных.

В ноябре сообщалось, что в России зафиксирован спад в производстве риса. Снижение оценивается в 1,7 раза: 25 тысяч тонн в первом месяце этого года против 43 тысяч тонн годом ранее. По словам заместителя гендиректора ИКАР Ирины Глазуновой, сентябрьский показатель по выработке риса оказался самым низким с августа 2020 года. Тогда произвели 22 тысячи тонн.