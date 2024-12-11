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16:49, 11 декабря 2024Силовые структуры

Бывшей чиновнице из российского приграничья запросили 21 год за содействие терроризму

Прокурор запросил 21 год белгородской экс-чиновнице Шинкарук за терроризм
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

На слушаниях во 2-м Западном окружном военном суде прошли прения сторон по уголовному делу бывшей чиновницы из Белгородской области Виктории Шинкарук (признана в РФ иноагентом и внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор, поддерживающий гособвинение, просил суд приговорить ее к 21 году лишения свободы за содействие терроризму. Он считает ее причастной к подготовке теракта на железной дороге. Второму фигуранту дела Александру Холодкову запросили 22 года колонии.

Шинкарук не признает своей вины, заявил ее адвокат Артем Рыдванов. Защита считает, что ее и Холодкова использовали «втемную».

Бывшая сотрудница администрации Белгородской области Виктория Шинкарук и ее сообщник Александр Холодков могли оказывать содействие кураторам с Украины в террористической деятельности на территории России. По данным правоохранителей, они занимались перемещением взрывчатых веществ в тайники, а также передачей денег — около 500 тысяч рублей для подготовки теракта.

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