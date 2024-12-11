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14:07, 11 декабря 2024Мир

Чад отказался от приглашения российских военных в страну

Глава МИД Куламалла: Чад не намерен приглашать военных из России в страну
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Абдераман Куламалла

Абдераман Куламалла. Фото: Souleymane Torbo / Wikimedia

После вывода французских войск Чад намерен отказаться от приглашения в страну военных других государств, в том числе и России. Об этом заявил глава МИД Чада Абдераман Куламалла, передает французская газета Le Monde.

«Вывод французских войск [из Чада] ни в коем случае не означает их замену другими силами, в том числе российскими», — сказал дипломат, отметив, что у республики есть средства для своей защиты.

Однако, по данным газеты, Чад «нашел других партнеров по безопасности». Теперь армия африканской страны использует турецкие беспилотники против группировки «Боко Харам», а также военную технику, поставляемую из ОАЭ.

Ранее Франция начала вывод своих истребителей из Чада.

29 ноября министр иностранных дел Республики Чад Абдераман Куламалла заявил, что Франция должна вывести свой военный контингент из Чада после расторжения соглашения о военном сотрудничестве между двумя странами. По словам дипломата, Чад должны покинуть около тысячи французских солдат. Он назвал исторической вехой разрыв военного соглашения с Францией.

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