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23:43, 11 декабря 2024Мир

Директор ФБР уйдет в отставку

Директор ФБР Рэй сообщил о намерении уйти в отставку до инаугурации Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Rod Lamkey / Globallookpress.com

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй сообщил о своем намерении уйти в отставку до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, передает ТАСС.

«После нескольких недель тщательных размышлений я решил, что для бюро будет правильным, если я проработаю до конца срока полномочий нынешней администрации в январе, а затем уйду в отставку», — заявил Рей, не уточнив, когда именно он собирается покинуть свой пост.

Ранее член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин порадовалась выдвижению на пост главы ФБР Кэша Патела и призвала американцев «запасаться попкорном». До этого Пател занимал пост начальника штаба министра обороны, также был советником директора национальной разведки во время первого срока Трампа. Он неоднократно призывал к реформам ФБР, включая значительное сокращение штата.

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