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13:10, 1 декабря 2024Мир

В Конгрессе США призвали «запасаться попкорном» из-за кандидата Трампа на пост главы ФБР

Республиканка Тейлор Грин порадовалась выдвижению Патела главой ФБР
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)
Кэш Пател

Кэш Пател. Фото: Go Nakamura / Reuters

Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин порадовалась выдвижению на пост главы ФБР Кэша Патела. Об этом она написала на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

Тейлор Грин понравилось, что избранный президент США Дональд Трамп остановился на кандидатуре Патела. «Мой друг Кэш Пател станет следующим директором ФБР при президенте Трампе! Лучше и быть не может! Запасайтесь попкорном», — призвала она.

До этого Пател занимал пост начальника штаба министра обороны, он также был советником директора национальной разведки во время первого срока Трампа. Он неоднократно призывал к реформам ФБР, включая значительное сокращение штата.

Ранее Трамп выдвинул своего советника Кэша Патела на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР). По мнению Трампа, Пател является «отличным юристом и следователем». Избранный президент выразил надежду, что боровшийся с коррупцией Пател покончит с «эпидемией преступности» в США.

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