В Конгрессе США призвали «запасаться попкорном» из-за кандидата Трампа на пост главы ФБР

Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин порадовалась выдвижению на пост главы ФБР Кэша Патела. Об этом она написала на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).
Тейлор Грин понравилось, что избранный президент США Дональд Трамп остановился на кандидатуре Патела. «Мой друг Кэш Пател станет следующим директором ФБР при президенте Трампе! Лучше и быть не может! Запасайтесь попкорном», — призвала она.
До этого Пател занимал пост начальника штаба министра обороны, он также был советником директора национальной разведки во время первого срока Трампа. Он неоднократно призывал к реформам ФБР, включая значительное сокращение штата.
Ранее Трамп выдвинул своего советника Кэша Патела на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР). По мнению Трампа, Пател является «отличным юристом и следователем». Избранный президент выразил надежду, что боровшийся с коррупцией Пател покончит с «эпидемией преступности» в США.