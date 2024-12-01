В Конгрессе США призвали «запасаться попкорном» из-за кандидата Трампа на пост главы ФБР

Республиканка Тейлор Грин порадовалась выдвижению Патела главой ФБР

Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин порадовалась выдвижению на пост главы ФБР Кэша Патела. Об этом она написала на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

Тейлор Грин понравилось, что избранный президент США Дональд Трамп остановился на кандидатуре Патела. «Мой друг Кэш Пател станет следующим директором ФБР при президенте Трампе! Лучше и быть не может! Запасайтесь попкорном», — призвала она.

До этого Пател занимал пост начальника штаба министра обороны, он также был советником директора национальной разведки во время первого срока Трампа. Он неоднократно призывал к реформам ФБР, включая значительное сокращение штата.

Ранее Трамп выдвинул своего советника Кэша Патела на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР). По мнению Трампа, Пател является «отличным юристом и следователем». Избранный президент выразил надежду, что боровшийся с коррупцией Пател покончит с «эпидемией преступности» в США.