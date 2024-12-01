Трамп выдвинул своего советника на пост главы ФБР

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Трамп выдвинул своего советника Кэш Пателя на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР). Политик сообщил об этом в соцсети Truth Social.
«Я с гордостью объявляю, что Кэшьяп "Кэш" Патель станет следующим директором Федерального бюро расследований», — написал Трамп, подчеркнув, что Патель является «блестящим юристом».
Ранее республиканец заявил, что номинировал отца своего зятя Чарльза Кушнера на должность посла во Франции. По словам политика, Кушнер является основателем и председателем Kushner Companies, «одной из крупнейших и самых успешных частных компаний по недвижимости в стране».
До этого Трамп предложил кандидатуру генерал-лейтенанта Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине. При этом политик напомнил, что Келлог поддерживал его с самого начала своей политической карьеры.