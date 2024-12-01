Трамп выдвинул своего советника на пост главы ФБР

Трамп выбрал своего советника Кэша Пателя на позицию главы ФБР

Избранный президент Соединенных Штатов Америки Трамп выдвинул своего советника Кэш Пателя на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР). Политик сообщил об этом в соцсети Truth Social.

«Я с гордостью объявляю, что Кэшьяп "Кэш" Патель станет следующим директором Федерального бюро расследований», — написал Трамп, подчеркнув, что Патель является «блестящим юристом».

Ранее республиканец заявил, что номинировал отца своего зятя Чарльза Кушнера на должность посла во Франции. По словам политика, Кушнер является основателем и председателем Kushner Companies, «одной из крупнейших и самых успешных частных компаний по недвижимости в стране».

До этого Трамп предложил кандидатуру генерал-лейтенанта Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине. При этом политик напомнил, что Келлог поддерживал его с самого начала своей политической карьеры.