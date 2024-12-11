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20:52, 11 декабря 2024Экономика

Домохозяек призвали «посолить» межплиточные швы в ванной комнате

«БелНовости»: очистить межплиточные швы в ванной комнате удастся с помощью соли
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Unsplash

Очистить межплиточные швы в ванной комнате удастся с помощью соли. «Посолить» поверхности домохозяек призвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты предложили смешать столовую ложку соли с таким же количеством зубной пасты, а затем добавить в смесь столько же геля для мытья посуды и девятипроцентного уксуса. Тщательно перемешав получившуюся массу, потребуется взять старую зубную щетку, набрать на нее средство и тщательно протереть потемневшие межплиточные швы. Эксперты заверили, что результат будет впечатляющим, поскольку полоски быстро станут белоснежными.

Ранее в декабре домохозяйкам рассказали об эффективности смеси из соли и зубной пасты при чистке унитаза.

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