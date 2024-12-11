В ЛДПР объяснили отказ пустить внебрачного сына Жириновского на выставку памяти отца

ЛДПР объяснила отказ пускать Эйдельштейна на выставку в честь Жириновского

Вход на выставку, посвященную основателю партии ЛДПР Владимиру Жириновскому, открыт для всех, кроме тех, кто опорочил честь партии и ее основателя. Комментарий ЛДПР по поводу недопуска внебрачного сына Жириновского Олега Эйдельштейна приводят «Ведомости».

«Есть список лиц, которым, согласно правилам, доступ ограничен. Это люди, опорочившие честь ЛДПР и Жириновского. Жириновский жестко изобличал предателей и выгонял из партии. Сам ввел практику ограничений мероприятий для таких людей», — рассказал представитель партии.

Он добавил, что каждый может провести мероприятие памяти Владимира Жириновского, однако есть люди, которые «стремятся напомнить о своем существовании через провокации».

Внебрачный сын Жириновского Олег, который ранее сменил фамилию Эйдельштейн на отцовскую, 10 декабря сообщил, что его не пустили на выставку на ВДНХ, организованную в честь годовщины со дня основания партии. Он также добавил, что хочет провести пресс-конференцию, где расскажет, что на самом деле происходило внутри ЛДПР в последние полтора-два года.