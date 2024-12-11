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07:25, 11 декабря 2024Россия

Внебрачного сына Жириновского не пустили на выставку в память об отце

Внебрачного сына Жириновского Олега не пустили на выставку в память об отце
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Олег Эйдельштейн

Олег Эйдельштейн. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Внебрачного сына основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олега не пустили на выставку на ВДНХ, организованную в честь годовщины со дня основания партии. Об этом он сообщил «Ведомостям».

«К моему большому сожалению, это правда. Хотел прийти вечером [на выставку], без всяких скандалов, посмотреть. Мало того, что меня никуда не приглашают, меня нигде нет — это уже отдельная история. Но просто как обычный обыватель я хотел прийти, посмотреть, что они делают в память о моем отце», — сказал внебрачный сын Жириновского.

Он добавил, что хочет провести пресс-конференцию, где расскажет, что на самом деле происходило внутри ЛДПР в последние полтора-два года.

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Торжественное открытие выставки «ЛДПР: 35 лет с народом» состоялось на ВДНХ в понедельник, 9 декабря. В ней приняли участие глава ЛДПР Леонид Слуцкий, дочь Жириновского Анастасия Боцан-Харченко, а также парламентарии и сторонники партии.

4 декабря стало известно, что внебрачный сын Жириновского сменил фамилию с Эйдельштейна на отцовскую. Юрист Александр Хаминский впоследствии сообщал, что смена фамилии вряд ли поможет внебрачному сыну получить многомиллионное наследство основателя ЛДПР. Оно будет зависеть от числа наследников политика первой очереди.

В июне суд удовлетворил Эйдельштейна о признании Жириновского его отцом. Однако законный сын первого лидера ЛДПР Игорь Лебедев обжаловал это решение, выиграв процесс.

ЖЗЛ
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