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16:41, 4 июня 2024Россия

Стало известно о наследстве внебрачного сына Жириновского

Адвокат Жорин рассказал, что Эйдельштейн имеет право на наследство Жириновского
Олег Эйдельштейн

Олег Эйдельштейн. Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Наследство внебрачного сына первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна будут зависеть от числа наследников политика первой очереди. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин изданию «Страсти».

4 июня Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Эйдельштейна о признании отцовства.

Как объяснил Жорин, сын является наследником первой очереди наравне с другими детьми, родителями и супругой. «В зависимости от того, сколько наследников первой очереди, соответствующая доля ему и причитается», — отметил Жорин. Если же Жириновский написал завещание, в котором не указал Эдельштейна, то новый сын в соответствии с законом ничего не получит.

Жириновский неоднократно декларировал наибольший доход среди лидеров фракций в Госдуме. В 2020 году основатель ЛДПР заработал более 39 миллионов рублей. По последним данным, в его собственности находились квартира, восемь жилых домов, два земельных участка, два гаража, хозяйственная постройка, бассейн и навес.

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      Елена Торубарова
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