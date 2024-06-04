Стало известно о наследстве внебрачного сына Жириновского

Адвокат Жорин рассказал, что Эйдельштейн имеет право на наследство Жириновского

Наследство внебрачного сына первого лидера ЛДПР Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна будут зависеть от числа наследников политика первой очереди. Об этом сообщил адвокат Сергей Жорин изданию «Страсти».

4 июня Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Эйдельштейна о признании отцовства.

Как объяснил Жорин, сын является наследником первой очереди наравне с другими детьми, родителями и супругой. «В зависимости от того, сколько наследников первой очереди, соответствующая доля ему и причитается», — отметил Жорин. Если же Жириновский написал завещание, в котором не указал Эдельштейна, то новый сын в соответствии с законом ничего не получит.

Жириновский неоднократно декларировал наибольший доход среди лидеров фракций в Госдуме. В 2020 году основатель ЛДПР заработал более 39 миллионов рублей. По последним данным, в его собственности находились квартира, восемь жилых домов, два земельных участка, два гаража, хозяйственная постройка, бассейн и навес.