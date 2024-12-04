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21:26, 4 декабря 2024Экономика

Шансы внебрачного сына Жириновского на наследство после смены фамилии оценили

Юрист Хаминский: сын Жириновского Эйдельштейн далек от получения наследства отца
Полина Кислицына (Редактор)
Олег Эйдельштейн

Олег Эйдельштейн. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Внебрачный сын основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского Олег Эйдельштейн, сменивший фамилию на отцовскую, далек от получения его наследства. Соответствующие шансы оценил руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский в беседе с News.ru.

По словам юриста, бизнесмену вряд ли поможет смена фамилии. «На данный момент, несмотря на решение Олега (Эйдельштейна) сменить фамилию на Жириновский, наследство, оставшееся после Владимира Вольфовича, все так же далеко от него. Не исключено, что кассация опять вернет дело на новое рассмотрение и разбирательство пойдет уже по третьему кругу» — объяснил Хаминский, добавив, что дело по признанию предпринимателя сыном политика рассматривают уже три года. Специалист рассказал, что разбирательства почти завершились в июне 2024 года, когда Никулинский суд признал отцовство политика, однако уже в сентябре апелляционная коллегия Мосгорсуда полностью отменила принятое предыдущей инстанцией решение.

Ранее в этот же день Telegram-канал Mash сообщил, что Олег Эйдельштейн сменил фамилию, став Жириновским. В разговоре с журналистами мужчина выразил сожаление, что на протяжении трех лет он вынужден доказывать свое родство с политиком.

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