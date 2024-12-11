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13:11, 11 декабря 2024Мир

Еще одна страна решила открыть посольство в Сирии спустя 13 лет

МИД Катара: Доха откроет посольство в Сирии спустя 13 лет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Aziz Taher / Reuters

Катар в ближайшее время откроет посольство в Сирии спустя 13 лет после его закрытия в 2011 году. Об этом заявил официальный представитель МИД эмирата Маджид аль-Ансари, сообщает QNA.

«Посольство Катара возобновит работу в Сирии в скором времени после завершения необходимых процедур», — сказал он.

По словам представителя катарского внешнеполитического ведомства, возобновление работы дипмиссии укрепит координацию между Дохой и Дамаском, что облегчит поступление гуманитарной помощи сирийскому народу через воздушный коридор.

Уточняется, что посольство Катара в Дамаске было закрыто в 2011 году, когда Доха разорвала дипотношения с правительством Башара Асада из-за жестких подавлений народных выступлений.

Ранее стало известно, что к работам по открытию посольства в Сирии приступила Турция. Дамаск и Анкара прекратили свои дипломатические отношения в 2012 году.

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