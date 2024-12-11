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18:43, 11 декабря 2024Культура

Гендиректора «Ленфильма» сняли с должности

Назначенного в августе главу «Ленфильма» Эдуарда Суворова сняли с должности
Андрей Шеньшаков

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Гендиректора киностудии «Ленфильм» Эдуарда Суворова сняли с должности. Об этом сообщает издание РосБалт со ссылкой на свои источники.

Официально о кадровых перестановках в старейшей киностудии страны не сообщалось, но, по информации издания, изменения происходят во всем руководстве «Ленфильма». Суворов был назначен на свою должность в августе 2024 года, а до этого полгода исполнял обязанности руководителя. С 2022 года являлся помощником генерального директора «Ленфильма» по международным связям.

Также сообщается, что временно исполняющей обязанности генерального директора киностудии будет назначена Надежда Андрющенко. Суворова назначили после того, как его предшественник Федор Щербаков, возглавлявший студию с сентября 2020 года, был объявлен в розыск в связи с расследованием уголовного дела о вымогательстве.

Ранее стало известно, что гендиректор «Ленфильма» Щербаков проходил по уголовному делу о вымогательстве у топ-менеджера госкорпорации «Ростех» Василия Бровко.

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