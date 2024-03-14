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11:48, 14 марта 2024Силовые структуры

Бывшего гендиректора «Ленфильма» заочно арестовали за вымогательства

В Москве суд заочно арестовал бывшего гендиректора «Ленфильма» Щербакова

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Москве суд заочно арестовал на два месяца бывшего гендиректора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Щербаков проходит обвиняемым по статье 163 («Вымогательство») УК РФ. Срок ареста будет считаться с момента его задержания на территории России или экстрадиции на родину.

По информации ТАСС, во время заседания прокурор заявил, что заочный арест необходим для международного розыска и дальнейшей передачи России экс-главы «Ленфильма». Сейчас он находится в Турции и объявлен в международный розыск.

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