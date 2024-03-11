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16:58, 11 марта 2024Силовые структуры

Обвиняемому в вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» пиарщику продлили арест

В Москве суд продлил арест пиарщику Сафонову по обвинению в вымогательстве

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве суд продлил арест пиарщику Антону Сафонову, который обвиняется в вымогательстве двух миллионов рублей у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. Об этом сообщает ТАСС.

Сафонов будет под стражей до 14 мая. Ранее по тому же делу был продлен арест еще одному фигуранту этого дела Станиславу Дейнеко.

По версии следствия, фигуранты требовали деньги у Бровко за отказ от публикации компрометирующей его информацию в Telegram-канале «Небрехня».

Ранее в рамках этого дела в розыск объявили генерального директора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова. Вероятно, Щербаков разыскивается в качестве свидетеля. Дело связано не с киностудией, а с его бизнесом — медиахолдингом 1MI. Его партнерами в этому бизнесе были Сафонов и Дейнеко.

8 февраля суд в Москве признал виновным в вымогательстве денег у Бровко администратора Telegram-канала «Кремлевский мамковед» Станислава Садовова. Его приговорили к двум с половиной годам колонии.

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