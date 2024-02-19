Директора «Ленфильма» объявили в розыск по уголовной статье

МВД России объявило в розыск гендиректора «Ленфильма» Федора Щербакова

МВД России объявило в розыск генерального директора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на базу министерства.

На сайте МВД говорится, что кинематографист разыскивается по уголовной статье, однако не уточняется, по какой именно.

Щербаков возглавил «Ленфильм» в сентябре 2020 года, сменив на этом посту Инессу Юрченко.

Отмечается, что ранее директор киностудии покинул Россию из-за угрозы уголовного преследования. По данным Ura.ru, Щербаков переехал в Турцию после того, как за вымогательство у топ-менеджера «Ростеха» арестовали его партнера по многим проектам, пиарщика Антона Сафонова.

Ранее российского писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) объявили в международный розыск.