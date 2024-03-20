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12:30, 20 марта 2024Силовые структуры

Россиянина заочно арестовали по делу о вымогательстве в Telegram

В Москве заочно арестован менеджер ТГ-канала Жмуцкий по делу о вымогательстве
Начало событий в новости Директора «Ленфильма» объявили в розыск по уголовной статье

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал менеджера проектов Telegram-канала Дмитрия Жмуцкого на два месяца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Жмуцкий будет находиться два месяца в СИЗО с момента задержания или экстрадиции в Россию. Его обвиняют в совершении преступления по статье 163 УК РФ («Вымогательство»). Он объявлен в международный розыск.

Жмуцкий проходит по делу бывшего гендиректора киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова, уточняет ТАСС.Он также заочно арестован.

Щербаков 19 февраля был объявлен в розыск. Он переехал в Турцию после того, как за вымогательство арестовали его делового партнера — пиарщика Антона Сафонова.

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      Анна Габай
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