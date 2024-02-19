Главу «Ленфильма» объявили в розыск. Его подозревают в вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха»

Директор «Ленфильма» Щербаков объявлен в розыск по делу медиахолдинга 1MI

Генерального директора легендарной отечественной киностудии «Ленфильм» Федора Щербакова объявили в розыск в РФ. В базе данных МВД России появилась соответствующая карточка, официально полиция не сообщила, по какой именно уголовной статье разыскивается кинематографист.

Позднее «Фонтанка» уточнила, что Щербаков может разыскиваться по делу о вымогательстве у топ-менеджера госкорпорации «Ростех» Василия Бровко.

Вымогательством могли заниматься партнеры Щербакова

Издание добавило, что Щербаков, вероятно, разыскивается лишь в качестве свидетеля. Дело связано не с киностудией, а с бизнесом главы «Ленфильма» — медиахолдингом 1MI, где он является гендиректором. Его партнеры по холдингу, Антон Сафонов и Станислав Дейнеко, якобы требовали у Василия Бровко более двух миллионов рублей в обмен на то, чтобы в Telegram-канале «Небрехня» не публиковали некую компрометирующую информацию о топ-менеджере.

Источник ТАСС подтвердил, что розыск Щербакова связан с уголовным делом о вымогательстве у Бровко.

Следователи хотят провести проверку в отношении главы «Ленфильма» на предмет возможной причастности Щербакова к этому преступлению собеседник агентства ТАСС

Статус Щербакова в этом деле он не уточнил. Агентство при этом подчеркивает, что по российскому закону свидетели по уголовному делу в розыск не объявляются.

Щербаков мог уехать из России еще в конце прошлого года

РИА Новости в пресс-службе «Ленфильма» сообщили, что студия работает в штатном режиме, а сам гендиректор сейчас в неоплачиваемом отпуске, до 29 февраля. Его обязанности исполняет замглавы по безопасности Алексей Тратников.

При этом Ura.Ru еще в ноябре 2023 года сообщало, что Федор Щербаков уехал из России в Турцию из-за угрозы уголовного преследования. Это произошло после ареста Антона Сафонова 27 октября.

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Издание указывало, что Щербаков и Сафонов связаны с Telegram-каналами «Небрехня» и «Временное правительство». Источник Ura.Ru утверждал, что Щербаков имел отношение также к вымогательству у главы «Россетей» Андрея Рюмина из-за потери многомиллионных контрактов на пиар корпорации. Канал «Временное правительство» объявил о своем закрытии 3 ноября.

Что известно о главе киностудии?

44-летний Федор Щербаков окончил факультет журналистики МГУ. Работал на Первом канале, в агентстве «Интерфакс». Позднее, с 2004 года, был референтом руководителя аппарата правительства России при Дмитрии Козаке. Затем работал пресс-секретарем Козака как полпреда президента в Южном федеральном округе и его же помощником как министра регионального развития России.

Также Щербаков занимал должность замгубернатора Волгоградской области по информационной политике, занимался вопросами внутренней политики и инвестиционного развития региона. В 2011-м руководил дочерней структурой Олимпийского комитета России — АНО «Спорт высших достижений».

Указывается как основатель и владелец 1MI, который на его официальном сайте 1MI назван как многопрофильный коммуникационный холдинг, созданный в 2016 году в результате объединения нескольких региональных интернет-изданий. Имеет собственную сеть общественно-политических региональных СМИ и пабликов в социальных сетях. Среди СМИ, входящих в него — «Новые известия», «Росбалт», InKazan, ProPerm и множество других.

Генеральным директором «Ленфильма» Щербаков стал в сентябре 2020 года, сменив на этом посту Инессу Юрченко.

За вероятное вымогательство у Бровко уже вынесены другие приговоры

Василий Бровко, супруг телеведущей Тины Канделаки, не впервые фигурирует в уголовных делах как пострадавший от вымогательства денег. 8 февраля Хамовнический суд Москвы признал виновным в вымогательстве администратора Telegram-канала «Кремлевский мамковед» Станислава Садовова и приговорил его к 2,5 годам колонии. Садовов якобы под угрозой распространения «ложных, дискредитирующих и позорящих сведений» вымогал у Бровко денежные средства.

В мае прошлого года этот же суд приговорил администраторов Telegram-каналов «Проект Сканер» и Riddle Алексея Слободенюка, Евгения Москвина и Владислава Малушенко к восьми годам заключения за вымогательство у Канделаки и Бровко.

По версии следствия, в 2020 году они приобрели эти Telegram-каналы, где стали публиковать порочащие сведения о публичных лицах. У помощника Бровко они якобы запросили 280 тысяч рублей, обещая в противном случае продолжить размещать информацию о супругах. Позднее приговор смягчили до семи лет.