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12:37, 24 августа 2023Силовые структуры

Вымогавшим деньги у Канделаки администраторам Telegram-каналов смягчили приговор

Мосгорсуд смягчил приговор администраторам Telegram-каналов по делу Канделаки

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Мосгорсуд смягчил приговор администраторам Telegram-каналов «Проект Сканер» и Riddle Алексею Слободенюку, Евгению Москвину и Владиславу Малушенко, которых приговорили к восьми годам заключения за вымогательство у Тины Канделаки и ее мужа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Срок осужденным снизили на год и назначили каждому из них по семь лет колонии строгого режима. Также в результате апелляции фигурантам отменили штраф и арест, наложенный на их деньги.

29 мая Хамовнический районный суд Москвы признал Слободенюка, Москвина и Малушенко виновными в преступлении по статье 163 («Вымогательство») УК РФ. Было установлено, что в 2020 году фигуранты объединились в организованную группу, приобрели Telegram-каналы «Проект Сканер» и Riddle, где стали публиковать порочащие сведения о публичных лицах. За 280 тысяч рублей фигуранты обещали прекратить распространять информацию о Канделаки и ее муже, директоре по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василии Бровко.

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    Илона Палей
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