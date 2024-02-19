Разыскиваемого главу «Ленфильма» заподозрили в вымогательстве

Главу «Ленфильма» Щербакова заподозрили в вымогательстве у Бровко из «Ростеха»

Директор «Ленфильма» Федор Щербаков, объявленный МВД России в розыск, проходит по уголовному делу о вымогательстве у топ-менеджера госкорпорации «Ростех» Виталия Бровко. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, Щербаков разыскивается в связи с его деятельностью на посту гендиректора медиахолдинга. Он покинул страну после задержания его бизнес-партнера Антона Сафонова, который со Станиславом Дейнеко требовали у Бровко свыше двух миллионов рублей за отказ от публикации в Telegram-канале «Небрехня» компрометирующей его информации, добавляет ТАСС.

Ранее, 19 февраля сообщалось, что МВД России объявило в розыск Щербакова по уголовной статье, однако не уточняется, по какой именно. Он находится в Турции.

Щербаков возглавил «Ленфильм» в сентябре 2020 года, сменив на этом посту Инессу Юрченко.