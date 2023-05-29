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14:01, 29 мая 2023Силовые структуры

Администраторам Telegram-каналов дали восемь лет за вымогательство у Канделаки

Троим администраторам Telegram-каналов дали по восемь лет за вымогательство у Канделаки

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Троих администраторов Telegram-каналов приговорили к восьми годам колонии по уголовному делу о вымогательстве у телеведущей Тины Канделаки и ее мужа, директора по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василия Бровко. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет об Алексее Слободенюке, Евгении Москвине и Владиславе Малушенко. По версии следствия, в 2020 году они объединились в организованную группу, приобрели Telegram-каналы «Проект «Сканер» и Riddle, где стали публиковать порочащие сведения о публичных лицах. За удаление материалов фигуранты требовали 470 тысяч рублей.

Обвиняемые запросили у помощника Бровко, который по поручению начальника обратился к администраторам одного из каналов, 280 тысяч рублей. В противном случае фигуранты обещали продолжить размещать информацию о Канделаки и Бровко.

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    Елизавета Новикова
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