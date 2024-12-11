Генерал ВСУ оценил способность России полностью занять Херсонскую и Запорожскую области

Генерал ВСУ Романенко: РФ может полностью взять Херсонскую и Запорожскую области

Вооруженные силы (ВС) России могут полностью взять под контроль Херсонскую и Запорожскую области. Об этом заявил экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает РИА Новости.

«Действия, которые происходят на херсонском и запорожском направлениях, говорят о том, что силы для такого уровня военных действий у них есть, и они будут этим заниматься», — оценил способности российских войск Романенко.

Генерал ВСУ также напомнил, что Херсонская и Запорожская области входят в состав России согласно Конституции РФ.