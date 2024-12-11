Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:54, 11 декабря 2024Бывший СССР

Генерал ВСУ оценил способность России полностью занять Херсонскую и Запорожскую области

Генерал ВСУ Романенко: РФ может полностью взять Херсонскую и Запорожскую области
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России могут полностью взять под контроль Херсонскую и Запорожскую области. Об этом заявил экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает РИА Новости.

«Действия, которые происходят на херсонском и запорожском направлениях, говорят о том, что силы для такого уровня военных действий у них есть, и они будут этим заниматься», — оценил способности российских войск Романенко.

Генерал ВСУ также напомнил, что Херсонская и Запорожская области входят в состав России согласно Конституции РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского заявили о готовности к переговорам

      Наркоманы напали на туриста в Индии и лишили его жизни за отказ дать денег

      Прогнозы по инфляции и ключевой ставке повысились

      В России отреагировали на озвученные в ЕС планы на замороженные активы страны

      Генерал ВСУ оценил способность России полностью занять Херсонскую и Запорожскую области

      В российском регионе суд избрал меру пресечения напавшему с ножом в школе подростку

      В Госдуме предложили отозвать нарушающий конституционные права россиян законопроект

      Олимпийская чемпионка из Норвегии объяснила необходимость возвращения российских лыжников

      Российского оперативника антикоррупционного отдела полиции арестовали по делу о взятке

      Собчак вышла на публику с сумкой в виде птицы за десятки тысяч рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше