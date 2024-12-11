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09:04, 11 декабря 2024Из жизни

Гигантский питон съел собаку и попал на видео

В Таиланде съевший собаку шестиметровый питон попал на видео
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Жители Таиланда засняли гигантского плывущего питона, который, предположительно, съел собаку. Видео публикует The Sun.

Огромная змея из провинции Паттани на юге Таиланда попала на видео благодаря местному жителю — Мохаммаду Собри Абдулрахману. Это произошло после того, как из-за сильных дождей город частично затопило водой. По словам Абдулрахмана, незадолго до появления змеи и соседей стали исчезать курицы. Затем шестиметрового сетчатого питона заметили в одной из канав, подтопленных после ливней. Часть его туловища была сильно раздута, потому что она предположительно съела какую-то крупную добычу. Местные считают, что это могла быть бездомная собака.

В первый раз, когда питона заснял на видео, его голова была под водой, но он двигался. Когда Абдулрахман пришел на той же место спустя несколько дней, рептилия неподвижно лежала на воде, всплыв брюхом вверх. Мужчина счел, что из-за наводнения она оказалась в канаве, а затем застряла в отверстии ливневой канализации и не смогла выбраться.

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Ранее сообщалось, что в Индонезии гигантский питон съел 50-летнюю женщину, мать четверых детей. Позже змею нашли, тело женщины удалось извлечь.

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