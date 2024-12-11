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14:01, 11 декабря 2024Интернет и СМИ

Глава «Ростелекома» сообщил о полном импортозамещении серверов в России

Глава «Ростелекома» Осеевский сообщил о полном импортозамещении серверов в РФ
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Михаил Осеевский

Михаил Осеевский. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский сообщил о полном импортозамещении серверов в России. Его комментарий передает ТАСС.

«Хочу доложить, что сегодня страна чувствует себя достаточно уверенно. У нас полностью решена проблема импортозамещения мощных вычислительных ресурсов, серверов, систем хранения», — заявил Осеевский, выступая в Совете Федерации.

По словам руководителя компании, в Саранске завершилась работа по созданию российского оптоволокна, которое сегодня отвечает самым высоким мировым стандартам.

Ранее замглавы Минпромторга Василий Шпак заявил, что из списка товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию, могут исключить серверы и системы хранения данных. Чиновник не уточнил, какие еще позиции могут быть исключены из реестра. Корректировки должен внести департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга, добавил Шпак. Он пояснил, что ведомство занимается анализом статистических и таможенных данных, чтобы оценивать ситуацию на рынке.

АО «Оптиковолоконные Системы» — первый и единственный в России завод по производству оптического волокна, расположенный в Саранске, Республика Мордовия.

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