В России предложили отказаться от параллельного импорта серверов

Минпромторг РФ сообщил о возможном исключении серверов из параллельного импорта

Из списка товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию, могут исключить серверы и системы хранения данных. О том, что такой вопрос после предложения отрасли рассматривает Минпромторг, рассказал замглавы ведомства Василий Шпак, передает ТАСС.

Возможно, из реестра пропадут и другие позиции, полный список чиновник не уточнил. Корректировки должен внести департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга. Шпак объяснил, что ведомство занимается анализом статистических и таможенных данных, чтобы оценивать ситуацию на рынке.

Ограничить параллельный импорт электроники российские производители просили еще почти год назад. При этом речь шла только о готовой продукции, потому что компании хотели собирать ее под собственным брендом из иностранных комплектующих.

Участники рынка объясняли, что без такого запрета корпоративный сектор не станет смотреть в сторону отечественных решений, предпочитая китайскую продукцию, и им останется ориентироваться на госзаказ. Эксперты предполагали, что либо в запрете пропишут многочисленные исключения, либо дело закончится «переклейкой шильдиков».