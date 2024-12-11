Главная новогодняя елка России отправилась в Кремль из Можайска

Главную новогоднюю елку России отправили в Кремль из подмосковного Можайска. Об этом сообщает РИА Новости.

Отправление дерева сопровождается театрализованным представлениями и играми. Ель везут на автопоезде, за рулем которого находится водитель Петр, переодетый в костюм Деда Мороза. По его словам, перед поездкой был проведен специальный инструктаж о безопасном движении.

«Скорость — не более 60 [километров в час] будем ехать. Будем дистанцию соблюдать, как положено. Так что нас будут сопровождать, они все будут контролировать. И мы будем согласно этим правилам двигаться», — заявил мужчина. Он отметил, что перевозит ель в Кремль в третий раз.

Елку доставят на место в ночь с 11 на 12 декабря. После этого ее установят и украсят на Соборной площади, где она простоит до Крещения. Затем дерево получит «вторую жизнь»: семена упакуют в эко-кубы и будут использовать на уроках в школах, из ствола и ветвей изготовят сувениры, а некоторые части пойдут на корм животных в зоопарках.

Ранее лесничему, который нашел главную новогоднюю елку страны, подарили новый автомобиль Niva Chevrolet.