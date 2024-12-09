Лесничему, нашедшему главную новогоднюю елку страны, подарили новый автомобиль

Лесничему, который нашел главную новогоднюю елку страны, подарили новый автомобиль. Об этом сообщает РИА Новости.

Счастливым обладателем новой Niva Chevrolet стал старший участковый лесничий Дровинского участкового лесничества Игорь Левочкин. Директор Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес», лесничий Махач Ширинов, объяснил, что традиция вручать автомобиль ежегодная. «Она (машина — прим. «Ленты.ру») будет исключительно рабочая, в целях осуществления своих функциональных обязанностей», — сказал он журналистам.

Ширинов добавил, что поиск главной новогодней елки — непростое дело. Самую красивую ель искали четыре месяца. А дерево, которое в итоге выбрали, приметили еще в июне. Его спилили вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области. Возраст дерева 90 лет, высота — 25 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров, а размах веток — 8 метров.

Ранее сообщалось, что елку, которую недавно поставили на Патриарших прудах в Москве, разобрали и увезли. Один из работников коммунальных служб прокомментировал, что на Патриарших прудах скоро установят новую, «более достойную елку».