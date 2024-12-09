Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:48, 9 декабря 2024Из жизни

Нашедшему главную новогоднюю елку страны подарили новый автомобиль

Лесничему, нашедшему главную новогоднюю елку страны, подарили новый автомобиль
Екатерина Лобанова
Екатерина Лобанова

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Лесничему, который нашел главную новогоднюю елку страны, подарили новый автомобиль. Об этом сообщает РИА Новости.

Счастливым обладателем новой Niva Chevrolet стал старший участковый лесничий Дровинского участкового лесничества Игорь Левочкин. Директор Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес», лесничий Махач Ширинов, объяснил, что традиция вручать автомобиль ежегодная. «Она (машина — прим. «Ленты.ру») будет исключительно рабочая, в целях осуществления своих функциональных обязанностей», — сказал он журналистам.

Ширинов добавил, что поиск главной новогодней елки — непростое дело. Самую красивую ель искали четыре месяца. А дерево, которое в итоге выбрали, приметили еще в июне. Его спилили вблизи деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области. Возраст дерева 90 лет, высота — 25 метров, диаметр ствола — 60 сантиметров, а размах веток — 8 метров.

Ранее сообщалось, что елку, которую недавно поставили на Патриарших прудах в Москве, разобрали и увезли. Один из работников коммунальных служб прокомментировал, что на Патриарших прудах скоро установят новую, «более достойную елку».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Так заканчивают все диктаторские режимы». Симоньян высказалась о ситуации в Сирии и последствиях для России

      Стилист Рогов перечислил удачные сочетания в одежде с самым модным цветом 2025 года

      Кадыров отреагировал на слова Трампа о завершении конфликта на Украине

      На Украине нашли американский каннабис

      Российский полковник ответил на прогноз военного ВСУ о скорой потере Киевом пяти городов

      Российский полицейский осужден на 7,5 года колонии за пытки задержанного

      Нашедшему главную новогоднюю елку страны подарили новый автомобиль

      Русский актер получил престижную награду в США

      Лукашенко помиловал 29 экстремистов

      Жители Подмосковья поздравили яму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше