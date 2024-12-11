Госдума обязала использовать в рекламе кредитов предупреждающие фразы

ГД приняла закон, направленный на сокращение объема импульсивно взятых кредитов

Госдума приняла закон, ужесточающий требования к рекламе потребительских кредитов (займов) и направленный на сокращение объема импульсивно взятых кредитов без надлежащего обдумывания последствий. Об этом сообщает РИА Новости.

Действующее законодательство обязывает размещать в рекламе кредита диапазон значений его полной стоимости, если указывается ставка по нему, а также все условия, определяющие его стоимость для заемщика, однако на практике такая информация может указываться мелким шрифтом, что, по сути, вводит в заблуждение, следует из материалов.

В связи с этим в рекламе теперь нужно будет размещать призывы к изучению всех условий и ознакомлению с ними на официальном сайте кредитора, а также предупреждающую фразу «Оценивайте свои финансовые возможности и риски», размером не менее пяти процентов от площади всего сообщения.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы группой сенаторов и депутатов во главе с Максимом Топилиным и Анатолием Аксаковым. Принятые изменения должны вступить в силу с 1 марта 2025 года, а договоры, связанные с рекламой указанной тематики, заключенные до этого, нужно будет привести в соответствие с новыми требованиями до 1 сентября.