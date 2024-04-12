В ГД внесли законопроект об ужесточении требований к рекламе кредитов и займов

В России предложили ужесточить требования к рекламе кредитов и займов. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатов во главе с Максимом Топилиным и Анатолием Аксаковым, сообщает РИА Новости.

По действующему закону «О рекламе» обязательно размещение в рекламе диапазона его полной стоимости при указании ставки по кредиту, а также всех условий, определяющих его полную стоимости. Авторы документа отмечают, что такая информация часто публикуется мелким, нечитаемым шрифтом. Это мешает восприятию потребителя и вводит его в заблуждение, отметили парламентарии.

Новый законопроект обязывает в такой рекламе призвать граждан к подробному изучению условий кредита на информационном ресурсе кредитора, а в радиопрограммах предупреждение «Изучите все условия кредита (займа)» должно длиться не менее трех секунд. Такие же требования по времени демонстрации предупреждения предлагается распространить на рекламу на телевидении, при кино- и видеообслуживании.

В визуальной рекламе ему должно быть отведено как минимум 5 процентов площади кадра или другого рекламного пространства. Еще не менее 7 процентов площади кадра предлагается отвести на фразу «Оценивайте свои финансовые возможности и риски» (или 5 секунд радиоэфира). «Это позволит потребителям получить все необходимые сведения, при этом ограничит рекламодателей от размещения таких сведений нечитаемым образом», — считают авторы законопроекта.

Ранее в Совете Федерации одобрили закон об ужесточении наказания за спам-звонки. За распространение рекламы через «сети электросвязи» штрафы для граждан составят 10-20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до 1 миллиона. В свою очередь, должностные лица за подобные действия понесут ответственность в виде штрафов от 20 тысяч до 100 тысяч рублей. Закон подразумевает также ужесточение ответственности для кредитных и микрофинансовых организаций за рекламу кредитов и займов с нарушением российского законодательства.