Совфед ужесточил наказание за спам-звонки

Совет Федерации одобрил штрафы до миллиона рублей за спам-звонки

В Совете Федерации одобрили закон об ужесточении наказания за спам-звонки. Максимальный размер штрафов за подобные действия составит миллион рублей, сообщается на сайте Совфеда.

За распространение рекламы через «сети электросвязи» штрафы для граждан составят 10-20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до 1 миллиона. В свою очередь, должностные лица за подобные действия понесут ответственность в виде штрафов от 20 тысяч до 100 тысяч рублей.

Кроме того, одобренный Совфедом закон подразумевает ужесточение ответственности для кредитных и микрофинансовых организаций за рекламу кредитов и займов с нарушением российского законодательства. В случае отсутствия информации о полной стоимости кредитов сотрудники подобных организаций должны будут выплатить штрафы в размере от 40 тысяч до 100 тысяч рублей. В свою очередь, наказание для самих юрлиц при таком сценарии составит от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на участников рынка сообщила о намерении Ассоциации банков России и Ассоциации коммуникационных агентств России обязать отечественные кредитные организации использовать охлаждающие фразы в рекламе о кредитах и займах. Авторы инициативы полагают, что подобная мера поможет уберечь граждан от опрометчивых решений и защитить их от кредитной кабалы.